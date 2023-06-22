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Общество

Экологическая акция прошла на реке Левинке в Сормовском районе

22 июня 2023 14:45  [100] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Экологическая акция прошла на реке Левинке в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в Штабе поддержки НРО "Единой России", всего на берегах реки удалось собрать почти 20 мешков мусора.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Городская экотропа "Тайны реки Левинки", ставшего победителем конкурса En +. Всего в акции приняли участие порядка 50 человек: учащиеся и педагоги из школы №84, учащиеся школы №66 и их родители, а также представители Молодежной палаты и "Молодой Гвардии Единой России", при поддержке администрации района.

Как отметила координатор движения "Поможем реке" Елена Колпакова, по сравнению с прошлым годом берега реки стали чище, но мусора все равно было собрано немало.

"С удовольствием присоединились к акции. Берег реки стал чище и красивее, пусть даже на отдельных участках. Очень надеемся, что жители станут бережнее относиться к нашей природе", - отметил руководитель Сормовского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Егор Туранцев.

По словам организаторов акции, мероприятия по очистке реки Левинка продолжатся, все желающие могут присоединиться и помочь активистам.

Следующая акция по высадке кустарников и трав пройдет в Московском районе на участке от ул. Люкина, 9 до ул. Просвещенской. О дате проведения будет объявлено.

Напомним, в народную программу партии "Единая Россия" поступило много инициатив от жителей по теме экологической безопасности и охране окружающей среды. Взаимодействие с активными гражданами, общественными организациями, профессиональными сообществами – одно из ключевых направлений работы партпроекта "Чистая страна". В рамках проекта проходят различные экологические акции, марафоны, фестивали, экосубботники. Активисты убирают территории, высаживают деревья, очищают берега водоемов, проводят образовательные мероприятия.

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Теги:
Единая Россия Сормовский район Экология
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