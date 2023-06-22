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Происшествия

Нижегородцы ежемесячно переводят мошенникам более 160 млн рублей

23 июня 2023 10:59  [93] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы ежемесячно переводят мошенникам более 160 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, с начала 2023 года в регионе было зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев мошенничества с использованием информационных технологий. Из них более 400 совершены по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

Около 2,7 тысячи преступлений классифицируется по статье о мошенничестве, остальные - по статье 158 УК РФ (кража).

Всего за истекшие полгода нижегородцы перевели мошенникам уже более 840 млн рублей.

Отмечается, что все более популярной мошеннической схемой становятся предложения заработать на якобы инвестициях.

Также для обмана более молодых нижегородцев используется распространение или угрозы распространения интимных фото, взлом страниц в соцсетях. Еще один вариант мошенничества: просьба купить продукты, спиртное или другие вещи, доставить их по указанному адресу, а попутно перечислить деньги на телефон, с заверением, что средства  вернут по прибытию на адрес заказчика.

Кроме того, недавно появилась новая схема, в ходе которой злоумышленники сообщают потерпевшему о его якобы причастности к переводу денежных средств в недружественные страны и обвиняют в пособничестве противоправной деятельности, после чего настаивают на переводе сбережений на "безопасные" счета.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях телефонных мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи.

Кроме того, нижегородцы становятся жертвами мошенников вместо обещанного быстрого заработка и даже под предлогом прохождения интернет-опроса для банка. Также распространена схема мошенничества "Ваш родственник попал в ДТП".

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Теги:
МВД Мошенничество
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