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Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае составила почти 2%

23 июня 2023 16:12  [53] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае составила почти 2%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, несмотря на незначительный рост (в апреле годовая инфляция в регионе составила 1,4%), ее уровень остается ниже общероссийского (2,5%).

Ускорению инфляции способствовали повышение потребительской активности, ограниченное предложение отдельных товаров и ослабление рубля.

В прошедшем месяце в связи с сокращением предложения из-за неблагоприятной обстановки по гриппу птиц замедлилось снижение цен на мясо птиц. Также медленнее снижались цены на капусту и морковь из-за заморозков в Средней Азии.

Кроме того, увеличившийся спрос на легковые машины на фоне ограниченного предложения привел к ускорению роста стоимости российских автомобилей.

При этом отмечается замедление роста цен на сметану и сухие молочные смеси. Это связано с увеличением производства молочной продукции и снижением некоторых издержек животноводов на корма.

Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Также ранее сообщалось, что реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%.

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Теги:
Инфляция
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