Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Нижний Новгород как Молодёжная столица страны 24 июня стал одной из центральных площадок празднования Всероссийского Дня молодёжи.

Из Москвы в Нижний Новгород прибыл тематический самолёт "Объединяя столицы". Пассажирами необычного рейса стали представители сферы образования, делегаты от Росмолодёжи, медийные персоны, съёмочные группы федеральных телеканалов.

На площади Минина и Пожарского в течение дня прошёл фестиваль молодёжных культур, а на стадионе Нижний Новгород состоялась церемония закрытия, режиссёром-постановщиком которой был Илья Авербух. В праздничной программе приняли участие звёзды российской сцены и нижегородские коллективы.

Фото: Александр Воложанин, Кирилл Мартынов