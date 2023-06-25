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Культура и отдых

Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде

25 июня 2023 11:47  [78] Культура и отдых

Нижний Новгород как Молодёжная столица страны 24 июня стал одной из центральных площадок празднования Всероссийского Дня молодёжи.

Из Москвы в Нижний Новгород прибыл тематический самолёт "Объединяя столицы". Пассажирами необычного рейса стали представители сферы образования, делегаты от Росмолодёжи, медийные персоны, съёмочные группы федеральных телеканалов.

На площади Минина и Пожарского в течение дня прошёл фестиваль молодёжных культур, а на стадионе Нижний Новгород состоялась церемония закрытия, режиссёром-постановщиком которой был Илья Авербух. В праздничной программе приняли участие звёзды российской сцены и нижегородские коллективы.

Фото: Александр Воложанин, Кирилл Мартынов

Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде

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Теги:
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Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
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