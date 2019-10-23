Экс-директор нижегородского департамента строительства получил 7,5 лет колонии и штраф 13 млн рублей за взятку Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Экс-директор нижегородского департамента строительства приговором суда получил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф 13 млн рублей за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области. Приговор в законную силу не вступил.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Юрию Щеголеву в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 2 мая 2018 года на территории Нижнего Новгорода в салоне автомашины марки "Лексус" Щеголев получил от директора строительной фирмы очередную часть взятки в сумме 800 тысяч рублей (общий размер заранее оговоренной суммы составил 6,5 миллионов рублей) за совершение действий, направленных на признание фирмы победителем аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в ЖК "Зенит" Советского района.

После этого Щеголев, несмотря на то, что заявка и документация данной строительной компании не соответствовали требованиям аукциона, дал указания членам комиссии признать эту заявку действительной.

Противоправные действия Юрия Щеголева были пресечены в результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников УФСБ по Нижегородской области.

В ходе предварительного расследования деньги, полученные фигурантом преступным путем в размере 4,5 миллионов рублей следователями изъяты, а на принадлежащий ему автомобиль – наложен арест. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал в полном объеме.

По результатам проведенного аукциона по детскому саду со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 млн рублей. Контракт в 2016 году выиграло ООО "СК Дом".

Детский сад в ЖК "Зенит" открыли в конце прошлого года. Изначально, согласно муниципальному контракту с ООО "СК Дом", детский сад планировалось построить к октябрю 2017 года. Основные строительно-монтажные работы, благоустройство территории и устройство веранд были завершены еще в декабре 2017 года, однако окончательно объект достроен не был. Срок открытия детсада был перенесён на июнь 2018 года, позднее - на июль, потом на декабрь 2018 года.

Напомним, что Юрий Щеголев был назначен на должность директора департамента строительства в июле 2012 года, после того как предыдущей руководитель Алексей Янченко покинул подал в отставку.

Напомним также, в октябре 2018 года глава города Владимир Панов назначил двух новых руководителей в департамент строительства и капремонта из Санкт-Петербурга: Леонид Самухин был взят на должность руководителя департамента строительства (вместо Юрия Щеголева). Через месяц Леонид Самухин официально был назначен заместителем главы администрации по строительному блоку. Отметим, что сейчас исполняющим обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта является Дмитрий Горбунов.