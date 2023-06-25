Собственника обязали восстановить снесенный исторический дом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Собственника обязали восстановить снесенный исторический дом на улице Ковалихинской, 20 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН).

Согласно информации, объект "Жилой дом мещанки Пелагеи Рычковой" был снесен 24 июля 2021 года. Управления подало в суд иск к собственнику с требованием восстановить здание в соответствии с техническим паспортом БТИ и обмерными чертежами с воссозданием его высотных параметров, архитектурного облика фасадов, исторической формы крыши, традиционных отделочных и кровельных материалов.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода оставил иск без удовлетворения, в связи с чем была подана апелляционная жалоба в Нижегородский областной суд, который отменил предыдущее решение и обязал собственников восстановить дом в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Дом на улице Ковалихинской, 20 был построен в 1839 году. Является образцом архитектуры провинциального классицизма безордерного вида в деревянном исполнении.

Ранее сообщалось, что ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко отреставрируют в Нижнем Новгороде.