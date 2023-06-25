Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
29 июня 2023 16:28  [207] "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области
29 июня 2023 13:00  [197] Артем Кавинов вручил благодарственные письма от командиров войсковых частей на Сватово-Кременной линии за помощь нижегородским воинам
28 июня 2023 18:04  [553] Тринадцать человек прошли в очный этап конкурса на должность министра образования Нижегородской области
28 июня 2023 14:34  [337] Евгений Люлин: "Партнерские отношения и сотрудничество регионов России и Беларуси будут укрепляться и дальше"
28 июня 2023 09:12  [351] Общественная палата Нижегородской области будет наделена правом законодательной инициативы
27 июня 2023 17:47  [524] Эксперты в ходе стратегической сессии предложили расширить туристический потенциал Варнавинского района
27 июня 2023 16:58  [451] Евгений Люлин: "Потенциал развития сотрудничества регионов России и Беларуси огромен!"
27 июня 2023 16:28  [903] Дума Дзержинска намерена инициировать обращение в правительство РФ
27 июня 2023 15:49  [594] Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина на сентябрьских выборах
27 июня 2023 15:38  [434] Евгений Люлин: "В приоритете нашего сотрудничества открытость власти для людей"
Политика

"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области

29 июня 2023 16:28  [207] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области.

В предварительном голосовании также участвовали глава Навашинского района Татьяна Берсенева и заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Виктор Лунин.

По итогам голосования Глеб Никитин набрал 97% голосов: с его кандидатурой согласились 345 из 354 делегатов. За Татьяну Берсеневу проголосовали - 4 человека, за Виктора Лунина - 5.

"В 2018 году я шёл на выборы губернатора Нижегородской области с конкретным планом дел, точно понимая всю его сложность и всю ответственность. Многое из запланированного удалось реализовать. Я отчётливо понимаю, как сохранить эти позитивные изменения, как развивать и реализовать весь колоссальный потенциал Нижегородской области, как применить накопленный опыт на благо нижегородцев. Я готов баллотироваться на пост губернатора Нижегородской области на новый срок! Рассчитываю на поддержку со стороны партии и жителей региона", - заявил Глеб Никитин.

Действующий губернатор отметил, что безусловными приоритетами в его работе были и остаются социальная поддержка граждан, развитие территорий и защита основных отраслей экономики.

 Так, за 5 лет в регионе начали свою работу 709 объектов, в том числе 44 детских сада, 16 школ, 58 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 объектов культуры, 89 объектов спорта и многие другие. Идёт реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, включающая капитальный ремонт медучреждений, закупку транспорта и оборудования. Регион одним из первых в стране начал системную работу по капремонту школ и поликлиник.

Кроме того, за 5 лет было введено в эксплуатацию более 7,5 млн кв.м жилой площади, более 8,5 тысяч человек переехали  в новые квартиры из ветхого и аварийного фонда, восстановлены права более 6 тысяч обманутых дольщиков. В 2023 году стартовала масштабная программа, предполагающая замену 2400 лифтов. Регион входит в число лидеров по объему ремонта дорог. Вводятся в строй развязки, строятся новые станции метро, реализуется масштабная программа модернизации городского электротранспорта.

"Мы все понимаем, как изменилась за последнее время внешняя ситуация, с какими новыми вызовами столкнулась Россия. Сейчас пришло время актуализировать наши планы и видение развития региона. Мы дали старт выработке обновленных положений Стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей региона", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.

Партия "Справедливая Россия-За правду" не будет выдвигать своего кандидата. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Глеб Никитин Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
25 июня 2023 11:47Всероссийский День молодёжи - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph