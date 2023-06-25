"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции 29 июня выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области.

В предварительном голосовании также участвовали глава Навашинского района Татьяна Берсенева и заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Виктор Лунин.



По итогам голосования Глеб Никитин набрал 97% голосов: с его кандидатурой согласились 345 из 354 делегатов. За Татьяну Берсеневу проголосовали - 4 человека, за Виктора Лунина - 5.

"В 2018 году я шёл на выборы губернатора Нижегородской области с конкретным планом дел, точно понимая всю его сложность и всю ответственность. Многое из запланированного удалось реализовать. Я отчётливо понимаю, как сохранить эти позитивные изменения, как развивать и реализовать весь колоссальный потенциал Нижегородской области, как применить накопленный опыт на благо нижегородцев. Я готов баллотироваться на пост губернатора Нижегородской области на новый срок! Рассчитываю на поддержку со стороны партии и жителей региона", - заявил Глеб Никитин.

Действующий губернатор отметил, что безусловными приоритетами в его работе были и остаются социальная поддержка граждан, развитие территорий и защита основных отраслей экономики.

Так, за 5 лет в регионе начали свою работу 709 объектов, в том числе 44 детских сада, 16 школ, 58 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 объектов культуры, 89 объектов спорта и многие другие. Идёт реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, включающая капитальный ремонт медучреждений, закупку транспорта и оборудования. Регион одним из первых в стране начал системную работу по капремонту школ и поликлиник.

Кроме того, за 5 лет было введено в эксплуатацию более 7,5 млн кв.м жилой площади, более 8,5 тысяч человек переехали в новые квартиры из ветхого и аварийного фонда, восстановлены права более 6 тысяч обманутых дольщиков. В 2023 году стартовала масштабная программа, предполагающая замену 2400 лифтов. Регион входит в число лидеров по объему ремонта дорог. Вводятся в строй развязки, строятся новые станции метро, реализуется масштабная программа модернизации городского электротранспорта. "Мы все понимаем, как изменилась за последнее время внешняя ситуация, с какими новыми вызовами столкнулась Россия. Сейчас пришло время актуализировать наши планы и видение развития региона. Мы дали старт выработке обновленных положений Стратегии развития Нижегородской области. Необходимо снова обсудить ключевые направления и понять, что на данный момент имеет наибольшее значение для жителей региона", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.



От партии ЛДПР в губернаторских выборах примет участие руководитель фракции в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Атмахов.



Партия "Справедливая Россия-За правду" не будет выдвигать своего кандидата. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального совета партии Татьяна Гриневич заявила о поддержке действующего губернатора Глеба Никитина.