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Общество

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Дзержинском городском округе

30 июня 2023 11:47  [84] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Дзержинском городском округе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, вирус гриппа А субтипа Н5 был выявлен у чаек, павших в районе поселка Юрьевец.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.

В Россельхознадзоре отметили, что в связи с обострением эпизоотической ситуации по гриппу птиц увеличивается риск заноса вируса на птицефабрики и подсобные хозяйства.

Напомним, в мае птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд". В колонии, в которых был выявлен очаг заболевания, насчитывается не менее 500 чаек.

Из-за угрозы распространения птичьего гриппа в 11 деревнях была изъята домашняя птица.

В июне для предотвращения распространения болезни в Нижегородской области разрешили охоту на чаек.

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Теги:
Инфекция Птицы Россельхознадзор
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