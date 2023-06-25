Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Дзержинском городском округе Общество

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Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Дзержинском городском округе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, вирус гриппа А субтипа Н5 был выявлен у чаек, павших в районе поселка Юрьевец.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.

В Россельхознадзоре отметили, что в связи с обострением эпизоотической ситуации по гриппу птиц увеличивается риск заноса вируса на птицефабрики и подсобные хозяйства.

Напомним, в мае птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд". В колонии, в которых был выявлен очаг заболевания, насчитывается не менее 500 чаек.

Из-за угрозы распространения птичьего гриппа в 11 деревнях была изъята домашняя птица.

В июне для предотвращения распространения болезни в Нижегородской области разрешили охоту на чаек.