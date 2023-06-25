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Экономика

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

29 июня 2023 19:51  [172] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, добровольная программа начнет действовать с 1 января 2024 года.

Сбережения будут застрахованы на 2,8 млн рублей. В течение трех лет государство будет софинансировать взносы, внося по 36 тысяч рублей в год. В дальнейшем программа может быть продлены.

После 15 лет участия в программе либо по достижении 55 лет для женщин и 60 для мужчин участник сможет использовать средства как дополнительный доход. Забрать деньги можно будет в любой момент, но без потери дохода это можно будет сделать только в особенно сложной жизненной ситуации.

Также участники программы получат вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год в случае уплаты взносов на сумму до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году повысят на 18,5%.

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