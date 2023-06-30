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Общество

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ до 19,2 тысячи рублей

03 июля 2023 16:30  [69] Общество

Министерство труда РФ подготовило законопроект об увеличении МРОТ на 18,5% с начала 2024 года и составит 19 242 рубля. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, сообщает телеканал "360".

Как прокомментировал глава ведомства Антон Котяков, уже с 2025 года Минтруд вернётся к процессу установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой.

"Чтобы сохранить темпы роста МРОТ, с 2025-го предложим изменить соотношение, по которому устанавливается МРОТ, на уровне не ниже 48%", — сказал министр.

Ранее о повышении МРОТ с 1 января следующего года заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, в 2023 году размер МРОТ в России был увеличен до 16 242 рублей.

Также сообщалось, что реальные доходы нижегородцев в I квартале 2023 года выросли на 3,7%.

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