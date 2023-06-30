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Общество

Более 27,5 тысяч нижегородцев прошли медосмотры в "Поездах здоровья" в 2023 году

04 июля 2023 16:51  [88] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 27,5 тысяч нижегородцев прошли медосмотры в "Поездах здоровья" в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за полгода специалисты "Поездов здоровья" также провели более 50 тысяч консультаций в ходе 140 выездов в муниципальные образования Нижегородской области.

В составе каждого из пяти мобильно-диагностических комплексов работают 14 медицинских специалистов, в том числе врачей узких специальностей.

Всего проведено более 95 тысяч исследований.В частности, выполнено более 11 тысяч флюорографий, 9,5 тысячи электрокардиографий, 9,7 тысячи ультразвуковых исследований, 5,6 тысячи маммографий. Еще свыше 30,7 тысячи исследований выполнено в передвижной лаборатории.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
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