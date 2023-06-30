Поликлинику детской больницы №27 Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту "Здравоохранение" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлинику детской больницы №27 Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонт было выделено более 13 млн рублей.

За эти средства в здании обновили инженерные и электрические сети, утеплили фасад, отремонтировали пожарную лестницу и кабинеты врачей.

Всего ремонт прошел в 40 помещениях, также оборудована крытая парковка для детских колясок, а гардероб из подвала перенесли на первый этаж.

Замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов добавил, что за счет средств регионального бюджета и нормированного страхового запаса Фонда ОМС в поликлинику также закупили новое офтальмологическое, хирургическое и анестезиологическое оборудование.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что медицинскую помощь в поликлинике получают более 15 тысяч детей и подростков.

Ранее по нацпроекту в Нижнем Новгороде отремонтировали поликлинику больницы №10, детскую поликлинику №39, а также поликлинику №2.