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Общество

Поликлинику детской больницы №27 Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту "Здравоохранение"

05 июля 2023 10:53  [3] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Поликлинику детской больницы №27 Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонт было выделено более 13 млн рублей.

За эти средства в здании обновили инженерные и электрические сети, утеплили фасад, отремонтировали пожарную лестницу и кабинеты врачей.

Всего ремонт прошел в 40 помещениях, также оборудована крытая парковка для детских колясок, а гардероб из подвала перенесли на первый этаж.

Замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов добавил, что за счет средств регионального бюджета и нормированного страхового запаса Фонда ОМС в поликлинику также закупили новое офтальмологическое, хирургическое и анестезиологическое оборудование.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что медицинскую помощь в поликлинике получают более 15 тысяч детей и подростков.

Ранее по нацпроекту в Нижнем Новгороде отремонтировали поликлинику больницы №10, детскую поликлинику №39, а также поликлинику №2.

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Теги:
Здравоохранение
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