Проект нижегородской АНО "АСИРИС" победил в конкурсе "Лучшие практики девелопмента в историческом центре" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Проект нижегородской АНО "АСИРИС" победил в конкурсе "Лучшие практики девелопмента в историческом центре: Концепции и стратегии развития". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, концепция ревитализации квартала церкви Трех Святителей в Нижнем Новгороде заняла первое место в номинации "Проекты на этапе реализации".

"Знаю, сколько сил было вложено в проект, награда поистине заслуженная! Поздравляю!" - написал Глеб Никитин.

Также специальный приз был вручен АБ "Остоженка" за проект комплексного развития улицы Черниговской.

"Это признание профессиональным сообществом идей по преображению одной из важнейших территорий Нижнего Новгорода!" - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

Также напомним, что в марте представители девелоперской группы компаний "GloraX" и архитектурного бюро "Остоженка" представил проект обновления Черниговской улицы в Нижнем Новгороде.