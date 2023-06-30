Два нижегородских проекта вошли в топ-60 форума "Сильные идеи для нового времени" Общество

Два нижегородских проекта в результате экспертного отбора вошли в топ-60 форума "Сильные идеи для нового времени". Всего на форум было подано 23 550 идей по шести направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, в этом году нижегородцы подали на форум более 1,7 тысячи заявок, и наша область снова вошла в тройку лидеров. "Это позволило добиться успеха и на дальнейших этапах", - подчеркнул губернатор.

Так, в топ-60 включён проект создания Национальной студенческой ИТ-компании на базе нескольких вузов, включая ННГУ им.Лобачевского, и проект создания доступной инфраструктуры раздельного сбора вторсырья на основе "умных" пунктов приёма "ЭкоПоинт". Эти проекты получат финансовую поддержку организаторов - от 1 млн рублей.

В топ-100 форума вошли проект создания центра компетенций сохранения и комплексного развития исторической среды от АНО "АСИРИС" и проект использования БПЛА для замены вертолётов в сфере грузовых авиаперевозок и перевозок пострадавших при медэвакуации от ООО "Клеверкоптер".

"Поздравляю авторов проектов, добившихся успеха! Каждая из таких инициатив способствует развитию конкретной отрасли и региона в целом", - добавил Глеб Никитин.

Отметим, что финалисты форума "Сильные идеи для нового времени" в 2023 году впервые получат денежные призы: топ-10 финалистов получат по 5 млн рублей, следующие топ-50 – по 1 млн рублей. Кроме того, десятка лучших инициатив будет представлена президенту России Владимиру Путину в рамках очной части форума.

В прошлом году нижегородцы подали на форум более 1 370 идей - это второй результат среди всех субъектов РФ. В топ-200 вошли пять нижегородских проектов, а в топ-100 - проекты "Первая профессия - возможности будущего", "Доброрубль" и "Электронный инспектор".