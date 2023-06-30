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Тело утонувшего мужчины извлекли из Волги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на Нижне-Волжской набережной поступило 13:10.
Тело мужчины извлекли из Волги напротив катера "Герой". В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Напомним, 3 июля стало известно сразу о двух случаях гибели нижегородцев на воде.
Так, в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде утонул 30-летний мужчина, а в Навашинском районе - 16-летний подросток.
Кроме того, в Павловском районе в районе понтонного моста Павлово - Тумботино на реке Оке 1 июля утонул 36-летний мужчина.
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