Деятельность фонда Greenpeace в России признали нежелательной

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace (Greenpeace International) на территории страны. Об этом сообщил телеканал "360".
Как заявили в ведомстве, деятельность данной международной НКО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, поскольку участники организации активно продвигают политическую позицию в России и пытаются вмешиваться во внутренние дела государства.
Также, по данным Генпрокуратуры, деятельность фонда направлена на подрыв экономических основ страны.
Согласно информации, с начала специальной военной операции активисты Greenpeace ведут антироссийскую пропаганду, поддерживают экономическую изоляцию России и призывают ужесточать санкции.
Напомним, что в начале марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацией Transparеncy International - неправительственнeую международную организацию по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. При этом Минюст внёс российское отделение "Центр "ТИ-Р" в список НКО-иноагентов ещё в 2015 году.
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