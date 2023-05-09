Деятельность фонда Greenpeace в России признали нежелательной Общество

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace (Greenpeace International) на территории страны. Об этом сообщил телеканал "360".

Как заявили в ведомстве, деятельность данной международной НКО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, поскольку участники организации активно продвигают политическую позицию в России и пытаются вмешиваться во внутренние дела государства.

Также, по данным Генпрокуратуры, деятельность фонда направлена на подрыв экономических основ страны.

Согласно информации, с начала специальной военной операции активисты Greenpeace ведут антироссийскую пропаганду, поддерживают экономическую изоляцию России и призывают ужесточать санкции.

Напомним, что в начале марта Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России организацией Transparеncy International - неправительственнeую международную организацию по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. При этом Минюст внёс российское отделение "Центр "ТИ-Р" в список НКО-иноагентов ещё в 2015 году.