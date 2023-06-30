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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Азербайджане"

06 июля 2023 18:58  [94] Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в вебинаре с торговым представителем Российской Федерации в Республике Азербайджан Русланом Мирсаяповым, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие организовано Центром поддержки экспорта региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, нижегородские компании поставляют в Азербайджан товары из древесины, металла, пищевую продукцию, лекарства и транспортные средства. Только за прошлый год объем несырьевого неэнергетического экспорта в республику вырос более чем на 50%. 

В рамках вебинара предприниматели ознакомятся с особенностями выхода на рынок Азербайджана. По результатам встречи участники смогут оставить заявки на поиск потенциальных торговых партнеров для своей компании в Республике Азербайджан.

Мероприятие пройдет 20 июля в 10:00. Для участия необходимо подать заявку на портале "Мой бизнес".

Ранее сообщалось, что почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом".

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Теги:
Международное сотрудничество Предприниматели
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