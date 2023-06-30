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Общество

Ограждения на улице Советской в Нижнем Новгороде будут отремонтированы в ближайшее время

07 июля 2023 10:51  [46] Общество

Фото: Telegram-канал Нижний №1

Ограждения на улице Советской в Нижнем Новгороде будут отремонтированы в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Ранее нижегородцы обратили внимание, что ограждения напротив Нижегородской ярмарки у Канавинского моста частично выполнены из пенопласта, который стал виден после разрушения плит.

В министерстве добавили, что помимо оперативного ремонта, сейчас прорабатывается возможность заключения концессионного соглашения на реконструкцию берегоукрепительных сооружений на левом берегу Оки. В рамках этих работ также запланирован ремонт ограждений.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет берегоукрепление в районе улицы Черниговской.

Также ранее сообщалось, что парапет, подпорную стенку и ограждения отремонтируют на Верхне-Волжской набережной до 10 июля.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы
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