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Ограждения на улице Советской в Нижнем Новгороде будут отремонтированы в ближайшее время. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Ранее нижегородцы обратили внимание, что ограждения напротив Нижегородской ярмарки у Канавинского моста частично выполнены из пенопласта, который стал виден после разрушения плит.
В министерстве добавили, что помимо оперативного ремонта, сейчас прорабатывается возможность заключения концессионного соглашения на реконструкцию берегоукрепительных сооружений на левом берегу Оки. В рамках этих работ также запланирован ремонт ограждений.
Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет берегоукрепление в районе улицы Черниговской.
Также ранее сообщалось, что парапет, подпорную стенку и ограждения отремонтируют на Верхне-Волжской набережной до 10 июля.
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