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Общество

Правительство Нижегородской области поможет 12-летнему мальчику из Кулебак получить инвалидную коляску

07 июля 2023 15:16  [54] Общество
Арсений Голов

Арсений Голов

Фото: соцсети Ольги Головой

Правительство Нижегородской области поможет 12-летнему мальчику с СМА (спинально-мышечная атрофия) получить инвалидную коляску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, сейчас Арсений Голов из Кулебак участвует в конкурсе в социальных сетях, в котором разыгрывают инвалидную коляску-ступенькоход. 

Узнав об этом, власти решили помочь мальчику и купить ему коляску мечты - ту, которую выберет сам Арсений - за счёт бюджетных средств.

Министерство социальной политики уже связалось с его мамой.

"Я бы очень хотел попробовать самостоятельно забраться по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде и с высоты посмотреть на Волгу и Оку", - говорит мальчик. В реализации мечты Арсению поможет коляска Caterwil GTS 4WD.

Ранее сообщалось, что алгоритм получения сертификата на технические средства реабилитации для воспитанников детдомов создали в Нижегородской области.

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Теги:
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