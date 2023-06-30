Правительство Нижегородской области поможет 12-летнему мальчику из Кулебак получить инвалидную коляску Общество

Арсений Голов Фото: соцсети Ольги Головой

Правительство Нижегородской области поможет 12-летнему мальчику с СМА (спинально-мышечная атрофия) получить инвалидную коляску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, сейчас Арсений Голов из Кулебак участвует в конкурсе в социальных сетях, в котором разыгрывают инвалидную коляску-ступенькоход.

Узнав об этом, власти решили помочь мальчику и купить ему коляску мечты - ту, которую выберет сам Арсений - за счёт бюджетных средств.

Министерство социальной политики уже связалось с его мамой.

"Я бы очень хотел попробовать самостоятельно забраться по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде и с высоты посмотреть на Волгу и Оку", - говорит мальчик. В реализации мечты Арсению поможет коляска Caterwil GTS 4WD.

Ранее сообщалось, что алгоритм получения сертификата на технические средства реабилитации для воспитанников детдомов создали в Нижегородской области.