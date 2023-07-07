Общественная палата Нижегородской области подготовит более 2400 кандидатов в наблюдатели к Единому дню голосования Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области начала обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов.

Как рассказал эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), кандидат политических наук Евгений Семенов, в ходе обучения наблюдатели обновят знания о нормах избирательного права и юридических новациях, которые обеспечивают деятельность общественных наблюдателей.

Всего обучение пройдут более 2 400 кандидатов в наблюдатели.

Программа подготовки разработана ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с Общественной палатой РФ, а семинары проводят эксперты из Общественной палаты Нижегородской области, Ассоциации юристов России и ведущих преподавателей нижегородских вузов.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

На выборы губернатора Нижегородской области выдвинуто пять кандидатов.

Также в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.