Общественная палата Нижегородской области подготовит более 2400 кандидатов в наблюдатели к Единому дню голосования

Фото:
Общественная палата Нижегородской области начала обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов.
Как рассказал эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), кандидат политических наук Евгений Семенов, в ходе обучения наблюдатели обновят знания о нормах избирательного права и юридических новациях, которые обеспечивают деятельность общественных наблюдателей.
Всего обучение пройдут более 2 400 кандидатов в наблюдатели.
Программа подготовки разработана ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с Общественной палатой РФ, а семинары проводят эксперты из Общественной палаты Нижегородской области, Ассоциации юристов России и ведущих преподавателей нижегородских вузов.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
На выборы губернатора Нижегородской области выдвинуто пять кандидатов.
Также в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+