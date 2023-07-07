Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2023 19:07  [117] Водооткачивающая техника круглосуточно работает во всех районах Нижнего Новгорода
10 июля 2023 18:55  [102] Центробанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме
10 июля 2023 18:42  [105] Эксперты Бутурлинского района обсудили обновленную стратегию развития Нижегородской области
10 июля 2023 18:29  [100] Региональный центр "Моя семья" планируют создать в Нижнем Новгороде
10 июля 2023 18:11  [99] Общественная палата Нижегородской области подготовит более 2400 кандидатов в наблюдатели к Единому дню голосования
10 июля 2023 17:35  [160] Организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области
10 июля 2023 17:13  [130] Эксперты Княгининского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области
10 июля 2023 16:52  [130] Почти 100 тысяч различных исследований провели специалисты нижегородских "Поездов здоровья" в этом году
10 июля 2023 16:17  [153] Несколько троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде приостановлено из-за подтоплений
10 июля 2023 16:01  [172] Сильные дожди сохранятся в Нижегородской области 11 июля
Общество

Общественная палата Нижегородской области подготовит более 2400 кандидатов в наблюдатели к Единому дню голосования

10 июля 2023 18:11  [99] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Общественная палата Нижегородской области начала обучение общественных наблюдателей, которые в дни сентябрьских выборов будут следить за процессом голосования и подсчетом результатов. 

Как рассказал эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), кандидат политических наук Евгений Семенов, в ходе обучения наблюдатели обновят знания о нормах избирательного права и юридических новациях, которые обеспечивают деятельность общественных наблюдателей. 

Всего обучение пройдут более 2 400 кандидатов в наблюдатели.

Программа подготовки разработана ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с Общественной палатой РФ, а семинары проводят эксперты из Общественной палаты Нижегородской области, Ассоциации юристов России и ведущих преподавателей нижегородских вузов.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

На выборы губернатора Нижегородской области выдвинуто пять кандидатов.

Также в сентябре пройдут выборы в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу №10.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph