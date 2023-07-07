Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2023 10:49  [45] Межвузовский отряд "Молодой Гвардии" побывал в Республике Беларусь в рамках маршрута "Одно прошлое — одна история"
11 июля 2023 09:53  [332] Авиашоу над Волгой состоится 15 июня в честь 100-летия первого регулярного авиарейса
11 июля 2023 09:31  [111] Движение трамваев №417 и троллейбусов №25 временно приостановлено в Нижнем Новгороде из-за дождя
10 июля 2023 19:07  [438] Водооткачивающая техника круглосуточно работает во всех районах Нижнего Новгорода
10 июля 2023 18:55  [369] Центробанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме
10 июля 2023 18:42  [273] Эксперты Бутурлинского района обсудили обновленную стратегию развития Нижегородской области
10 июля 2023 18:29  [290] Региональный центр "Моя семья" планируют создать в Нижнем Новгороде
10 июля 2023 18:11  [320] Общественная палата Нижегородской области подготовит более 2400 кандидатов в наблюдатели к Единому дню голосования
10 июля 2023 17:35  [428] Организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области
10 июля 2023 17:13  [277] Эксперты Княгининского района внесли свои предложения по актуализации стратегии развития Нижегородской области
Общество

Авиашоу над Волгой состоится 15 июня в честь 100-летия первого регулярного авиарейса

11 июля 2023 09:53  [332] Общество

100 назад - 15 июля 1923 года - был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Он был приурочен к открытию нижегородской ярмарки. Открытие первой регулярной пассажирской линии стало толчком к дальнейшему развитию всей гражданской авиации страны.

В честь юбилея этого события нижегородский аэропорт им. Чкалова организует праздничные мероприятия для пассажиров и жителей Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, 15 июля в 14:30 над акваторией Волги пройдёт авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Для участия в шоу в Нижний Новгород приглашена пилотажная группа "Русь" на пяти самолётах Л-39.

В показательных выступлениях примет участие Светлана Капанина – выдающийся пилот мировой спортивной авиации, многократная абсолютная чемпионка мира в авиационном спорте. Она продемонстрирует своё мастерство на пилотажно-тренировочном самолёте EXTRA 330LX.

Согласно информации, в мероприятии также примут участие учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И.Баранова.

Зрелищное шоу завершится выброской парашютистов, которую организует ДОСААФ России.

Посмотреть шоу можно будет с видовых точек города.

В самом аэропорту также пройдут праздничные мероприятия. Пассажиры смогут сфотографироваться со стюардессами в ретро-форме и отправить из терминала юбилейную открытку. Кроме того, постоянно действующая экспозиция, посвящённая Валерию Чкалову, будет дополнена уникальными фотографиями из архива ТАСС об истории первых десятилетий отечественной авиации.

А на Нижегородской ярмарке 15 июля стартует летняя программа: фестиваль исторической реконструкции "Приволжский штандарт", синематограф, кукольные спектакли для детей, ярмарочный базар и фудкорт.

Напомним, что Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Аэропорт Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph