Авиашоу над Волгой состоится 15 июня в честь 100-летия первого регулярного авиарейса Общество

100 назад - 15 июля 1923 года - был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Он был приурочен к открытию нижегородской ярмарки. Открытие первой регулярной пассажирской линии стало толчком к дальнейшему развитию всей гражданской авиации страны.

В честь юбилея этого события нижегородский аэропорт им. Чкалова организует праздничные мероприятия для пассажиров и жителей Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, 15 июля в 14:30 над акваторией Волги пройдёт авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Для участия в шоу в Нижний Новгород приглашена пилотажная группа "Русь" на пяти самолётах Л-39.

В показательных выступлениях примет участие Светлана Капанина – выдающийся пилот мировой спортивной авиации, многократная абсолютная чемпионка мира в авиационном спорте. Она продемонстрирует своё мастерство на пилотажно-тренировочном самолёте EXTRA 330LX.

Согласно информации, в мероприятии также примут участие учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И.Баранова.

Зрелищное шоу завершится выброской парашютистов, которую организует ДОСААФ России.

Посмотреть шоу можно будет с видовых точек города.

В самом аэропорту также пройдут праздничные мероприятия. Пассажиры смогут сфотографироваться со стюардессами в ретро-форме и отправить из терминала юбилейную открытку. Кроме того, постоянно действующая экспозиция, посвящённая Валерию Чкалову, будет дополнена уникальными фотографиями из архива ТАСС об истории первых десятилетий отечественной авиации.

А на Нижегородской ярмарке 15 июля стартует летняя программа: фестиваль исторической реконструкции "Приволжский штандарт", синематограф, кукольные спектакли для детей, ярмарочный базар и фудкорт.

Напомним, что Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород.