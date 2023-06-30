Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород Общество

Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации, исторический рейс приурочен к 100-летию этой воздушной линии.

Напомним, 15 июля 1923 года с Ходынского поля Москвы в Нижний Новгород отправился Junkers F13 под управлением пилота Якова Моисеева и с четырьмя пассажирами на борту: первым рейсом летели директор Российского общества добровольного воздушного флота "Добролёт", член правления, начальник авиалинии, а также механик. Полет длился 3 часа 40 минут.

Ретрорейс, организованный Аэрофлотом, позволит пассажирам погрузиться в атмосферу 1980-х годов. Для этого проводники будут одеты в форменную одежду тех времен.

Также пассажирам будет предложено ретро-меню, сладкий сюрприз и ностальгический плейлист. На память о перелёте все путешественники получат сертификаты и коллекционные значки.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Red Wings" получила допуск к полетам из Нижнего Новгорода в Грузию.