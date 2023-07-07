Стоянку автомобилей ограничили в центре Нижнего Новгорода в связи со строительством метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоянку автомобилей ограничили в центре Нижнего Новгорода в связи со строительством метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, изменения связаны с появлением новых остановок общественного транспорта после перекрытия площади Свободы.

Так, оставить свой автомобиль нельзя будет на участках улиц Алексеевской, Звездинка, Ковалихинской, Горького и Октябрьской.

Также полный запрет на парковку введен на улице Володарского на участке от Варварки до Ошарской. Здесь будет введено двухстороннее движение.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля.

Общественный транспорт не будет курсировать по ней вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам. Сейчас для них доступны обходные пути.

Также в связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрестках.