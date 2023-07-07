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Общество

Минстрой выдал разрешение на строительство центра греческой культуры в Нижнем Новгороде

12 июля 2023 09:59  [3] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство центра греческой культуры в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, объект будет расположен на улице Почаинской, 17.

Как указано в документации, разрешение на строительство было выдано 6 июня.

Отметим, что еще в 2020 году Архитектурный совет согласовал проект центра греческой культуры. Он был разработан Архитектурным бюро №1 по заказу Юрия Илиади - нижегородского бизнесмена с греческим происхождением.

Напомним, ранее Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство террасного парка в Почаинском овраге.

Проект террасного парка был представлен в августе 2022 года, а работы планируется начать в этом году.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в ноябре прошлого года с ГП НО "ДиРОН".

На создание террасного парка в Почаинском овраге в текущем году будут направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. 

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Теги:
культура Строительство
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