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Госдума приняла закон о запрете самовыгула собак и кошек. Об этом сообщает телеканал "360".Отмечается, что законопроект разработан в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения.
Согласно информации, соответствующая поправка внесена в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
Если ранее запрет на свободное передвижение питомцев распространялся на проезжую часть, лифты, дворы, детские и спортивные площадки, то теперь он действует во всех местах, кроме установленных местными властями.
Также в соответствии с поправками отловленные собаки и кошки должны содержаться только в специальных приютах, а возврат животного необходимо будет записывать на камеру.
Ранее сообщалось, что каждый регион РФ сможет самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными.
Также напомним, что Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными.
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