Госдума приняла закон о запрете самовыгула собак и кошек Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума приняла закон о запрете самовыгула собак и кошек. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что законопроект разработан в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения.

Согласно информации, соответствующая поправка внесена в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".

Если ранее запрет на свободное передвижение питомцев распространялся на проезжую часть, лифты, дворы, детские и спортивные площадки, то теперь он действует во всех местах, кроме установленных местными властями.

Также в соответствии с поправками отловленные собаки и кошки должны содержаться только в специальных приютах, а возврат животного необходимо будет записывать на камеру.

Ранее сообщалось, что каждый регион РФ сможет самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными.

Также напомним, что Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными.