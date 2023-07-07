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Общество

Нижегородская телебашня включит спецподсветку в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса 14-15 июля

14 июля 2023 10:27  [69] Общество

Фото: РТРС

Специальная тематическая подсветка в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса Москва - Нижний Новгород появится на телебашне в столице Приволжья. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Напомним, ровно 100 назад - 15 июля 1923 года - был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Он был приурочен к открытию Нижегородской ярмарки. Открытие первой регулярной пассажирской линии стало толчком к дальнейшему развитию всей гражданской авиации страны.

Праздничной иллюминацией можно будет полюбоваться 14 июля с 22:00 до 24:00, а 15 июля - с 21:30 до 24:00.

Как рассказали в Нижегородском ОРТПЦ, на гранях телебашни появится движущийся по пунктирной линии самолёт, а также анимация, посвящённая наследникам исторического юбилея - авиакомпании "Аэрофлот", аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова и Нижегородской ярмарке.

Также в честь юбилея нижегородский аэропорт им. Чкалова организует праздничные мероприятия для пассажиров и жителей Нижнего Новгорода. Так, 15 июля в 14:30 над акваторией Волги пройдёт авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

А на Нижегородской ярмарке 15 июля стартует летняя программа: фестиваль исторической реконструкции "Приволжский штандарт", синематограф, кукольные спектакли для детей, ярмарочный базар и фудкорт.

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Теги:
телебашня Юбилеи и праздники
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