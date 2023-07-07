Фото:
Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, транспорт будет закуплен для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов.
Как рассказал губернатор Нижегородской области, новые автобусы поступят в Городецкий, Богородский, Балахнинский и Арзамасский районы.
В частности, будет закуплено 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят действующий подвижной состав, износ которого составляет около 89%.
Планируется, что автобусы будут закуплены уже в этом году.
Ранее сообщалось, что новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Также столица Приволжья осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.
Кроме того, планируется, что первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+