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Общество

Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов

14 июля 2023 11:16  [139] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородской области из федерального бюджета выделено 1,1 млрд рублей на закупку 173 новых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, транспорт будет закуплен для 93 муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Как рассказал губернатор Нижегородской области, новые автобусы поступят в Городецкий, Богородский, Балахнинский и Арзамасский районы.

В частности, будет закуплено 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят действующий подвижной состав, износ которого составляет около 89%.

Планируется, что автобусы будут закуплены уже в этом году.

Ранее сообщалось, что новые автобусы появятся летом на маршрутах частных перевозчиков в Нижнем Новгороде. Также столица Приволжья осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

Кроме того, планируется, что первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года.

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Теги:
Общественный транспорт
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