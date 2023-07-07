Двенадцатилетнему Арсению из Кулебак передали новую инвалидную коляску-ступенькоход Общество

Двенадцатилетнему Арсению из Кулебак передали новую инвалидную коляску-ступенькоход. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

Напомним, неделю назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о мальчике со спинально-мышечной атрофией, который участвовал в конкурсе в социальных сетях, где разыгрывают инвалидную коляску-ступенькоход.

"Я бы очень хотел попробовать самостоятельно забраться по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде и с высоты посмотреть на Волгу и Оку", - писал мальчик.

Тогда правительство региона пообещало приобрести Арсению коляску Caterwil GTS 4WD.

Сегодня министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых передал новую коляску Арсению.

"Теперь он сможет самостоятельно ездить в школу, поликлинику, магазины, в лес на пикник или отдохнуть на пляже. И это здорово!" - сказал министр.