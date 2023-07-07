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Политика

Евгений Люлин: "Активная молодёжь должна брать законодательную инициативу в свои руки"

14 июля 2023 12:44  [90] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 13 июля встретился с участниками второго сезона молодёжного проекта "Лидеры Нижегородской области".

Напомним, проект объединяет лидеров общественных организаций, активистов студенческих объединений, представителей национальных общин, а также гражданских активистов и волонтёров. Второй сезон стартовал в феврале. В 2023 году на участие в проекте было подано рекордное число заявок - 7035, итоговый конкурс составил 35 человек на одно место.

Так, в июле стартовал четвёртый этап проекта, на котором применяется комплексный метод оценки компетенций участников с их последующим трудоустройством.

Во встрече со спикер ЗСНО приняли участие 72 человека. Евгений Люлин рассказал о структуре нижегородского парламента, его работе, сущности законотворческого процесса, а также об уже реализованных инициативах Молодёжного парламента и возможностях для карьерного роста.

Участники проекта расспросили председателя Заксобрания о планах по открытию молодёжного центра "Регион для молодых" в Дзержинске, Кустовых форумах, а также задавали вопросы об образовании и патриотическом воспитании детей.

Евгений Люлин предложил активной молодёжи включаться в процесс актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

Участник второго сезона молодёжного проекта "Лидеры Нижегородской области" Роман Егоров отметил, что готов включиться в эту работу как юрист и участвовать в стратсессиях.

"Считаю, что проекты, которые разрабатывает молодёжь, затрагивают разные сферы и сейчас во многом востребованы. Безусловно, за опытом в реализации важных общественных инициатив мы обращаемся к тем, кто нас вдохновляет, к своим наставникам. Одним из которых, безусловно, является спикер Законодательного собрания. Для молодёжи очень важно, как оценят проекты люди, которые многого добились в законотворчестве, для нас их мнение является авторитетным", - сказал роман Егоров.

Евгений Люлин, в свою очередь, подчеркнул, что активная молодёжь должна брать законодательную инициативу в свои руки, ей для этого даны все возможности.

"Главное качество на пути к успеху – умение общаться с людьми, слышать их, работать в команде. Это поможет принимать важные управленческие решения", - подытожил председатель Законодательного собрания.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодёжный парламент
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