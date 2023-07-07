VI Кустовой форум молодёжных палат прошёл в Чкаловске Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

На территории Чкаловка 7 июля состоялся VI Кустовой форум молодёжных палат. В мероприятие приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров и председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Согласно информации, участниками Кустовых форумов, организатором которых выступает Молодёжный парламент при ЗСНО, за год стали более 700 человек в составе 82 делегаций из разных районов области.

В Чкаловске в рамках форума молодые парламентарии проанализировали все резолюции и решения, принятые ранее по разным направлениям: экономика и туризм, поддержка НХП, молодёжная политика, экология, АПК, культура и спорт.

Кроме того, на обсуждение были вынесены ещё три новых направления: патриотическое воспитание, профориентационная работа и развитие внутреннего туризма через реализацию молодёжных проектов.

По словам председателя Молодёжной палаты при Совете депутатов г.о.г. Чкаловск Юлии Ёлкиной, заметных успехов за прошлый год молодые парламентарии достигли, например, в экологической сфере. В частности, было представлено первое в России экологическое мобильное приложение Eco Watch, пользователи которого могут отправлять жалобы о нарушениях и фактах загрязнения окружающей среды в природоохранные органы.

"Я считаю хорошим результатом, что ребята проводят работу над ошибками, понимают, какие вопросы ещё требуют доработки, что ещё необходимо воплотить в жизнь. Безусловно, первые итоги такого сотрудничества уже впечатляют. Например, удалось наладить взаимодействие с предприятиями по промышленному туризму. Крупнейшие предприятия региона готовы показывать "изнанку" производства", - прокомментировал Евгений Люлин.

Он добавил, что за прошедший год Кустовые форумы стали площадкой для проработки серьёзных инициатив и обмена мнениями между молодёжью из разных районов.

"Такую практику обязательно будем продолжать", - подчеркнул спикер Заксобрания.

Напомним, что Кустовой форум является одной из форм организации встреч членов Молодёжного парламента, объединяющей представителей соседствующих районов. Он является уникальной возможностью для общения и обсуждения особо острых, волнующих тем, касающихся развития той или иной территории.