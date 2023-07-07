Более 1000 детей планируется набрать в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" на 2023-2024 учебный год Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 1000 детей планируется набрать в Автозаводский и Верхнепечерский корпуса "Школы 800" на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках предыдущих приемный кампаний в корпус в Верхних Печерах было зачислено 727 обучающихся 1-8 классов.

Летом сюда планируется набрать еще 353 ребенка. В частности, 26 человек – в 3-й класс, 25 – в 4-й, 50 – в 5-е классы, 51 человека – в 6-е, 49 человек – в 7-е, 52 человека – в 8-е классы и по 25 – в каждый из четырех профильных 10-х классов.

Также для детей, проживающих рядом с корпусом, и которым ранее было отказано в приеме в школу №103 в связи с перегруженностью, в 3 и 4 классах будет выделено 15 мест в каждом классе.

В корпус в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на 2023-2024 учебный год будут набирать по 75 человек в каждую параллель 1- 4 классов. В среднем звене с 5 по 8 классы наберут по 125 человек в параллели. Всего 1 сентября корпус примет 800 обучающихся.

Для жителей микрорайона "Юг" дополнительно выделено по 25 мест в 1, 2, 3, 4 классах.

Как рассказал директор "Школы 800" Марк Сартан, после выхода на проектную мощность в учреждение будут ежегодно набирать только 1, 5 и 10 классы на смену выпустившимся ученикам.

"В "Школу 800" мы не набираем параллели 9 и 11 классов, поскольку работаем по системе критериального оценивания. Она кардинально отличается от пятибалльной системы, которую использует большинство школ. Переход на новый формат потребовал бы от учеников дополнительной вовлеченности и затраты ресурсов. В случае с выпускными классами это может отвлечь ребят от подготовки к экзаменам и усугубить стрессовую ситуацию, что, естественно, никому не нужно, ", - сказал он.

Напомним, первый корпус "Школы 800" в Верхних Печерах торжественно открылся в Нижнем Новгороде 22 февраля. Образовательный процесс здесь стартовал 27 февраля.

На этой неделе автозаводский корпус "Школы 800" был поставлен на кадастровый учет.

В рамках летней приемной кампании заполнить анкету ребенка можно будет на сайте школы с 27 июля по 1 августа. Вступительные экзамены пройдут 10-16 августа.