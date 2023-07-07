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Культура и отдых

Выставку к 100-летию открытия первой воздушной авиалинии Москва – Нижний Новгород открыли в нижегородском архиве

14 июля 2023 15:44  [82] Культура и отдых

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Выставку к 100-летию открытия первой воздушной авиалинии Москва – Нижний Новгород открыли в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области. Об этом сообщили в Комитете по делам архивов региона.

Согласно информации, в экспозицию вошли документы из Центрального архива, Государственного общественно-политического, Государственного архива специальной документации и Государственного архива аудиовизуальной документации.

Документы рассказывают историю местных и междугородних пассажирских авиалиний, Нижегородского аэропорта, лётного и технического состава авиаотряда.

Выставка дополнена фотографиями аэропорта "Стригино", авиалайнеров ИЛ-14, Ил-18, АН-24, ТУ-134 и фотопортретами членов их экипажей, авиадиспетчеров, а также схематическими документами и образцами проектно-технической документации.

Напомним, 15 июля 1923 года был выполнен первый регулярный пассажирский авиарейс, соединивший Нижний Новгород и Москву. Он был приурочен к открытию Нижегородской ярмарки.

В этом году к 100-летию воздушной авиалинии в Нижнем Новгороде 15 июля в 14:30 над акваторией Волги пройдёт авиашоу с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Также Аэрофлот 15 июля организует ретрорейс Москва-Нижний Новгород.

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Теги:
Авиасообщение Выставка
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