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Общество

Новый нацпроект по внедрению экономики данных запустят в России

14 июля 2023 16:08  [71] Общество

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать нацпроект по созданию экономики данных до 2030 года. Об этом стало известно в рамках Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", сообщает телеканал "360".

По словам главы государства, в России нужно запустить механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Для этих целей в течение года предстоит разработать новый национальный проект по внедрению экономики данных, который будет рассчитан на период до 2030 года.

Владимир Путин указал, что это не должно быть объединение уже существующих программ поддержки цифровой экономики, высокотехнологичных проектов и ИИ.

Разработчикам проекта предстоит взглянуть на задачу системно: в частности, важны исследования, обучение специалистов, создание условий для выпуска и тестирования прототипов, сервисы, спрос, поддержка производства и другие направления.

Напомним, в рамках форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в нашем регионе. Вместе они приняли участие участие в сеансе квантовой связи.

Ранее сообщалось, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

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Теги:
Нацпроект Технологии цифровизация
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