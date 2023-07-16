Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2023 12:18  [39] Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 12:06  [68] Многофункциональные социальные центры хотят создать в Нижегородской области
17 июля 2023 12:02  [96] Разворотную площадку автобусов Т-24 и Т-65 перенесут после обращений нижегородцев
17 июля 2023 11:43  [91] Почти 145 сотрудников "Автобана" работают на 5 этапе скоростной автомагистрали М-12
17 июля 2023 11:27  [121] Третий случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Нижегородской области
17 июля 2023 11:12  [99] Умеренно тёплая погода с дождями установится в Нижегородской области на этой неделе
17 июля 2023 10:49  [110] Нижегородские студенческие отряды начали работу на стройке "Мирный атом – НЦФМ"
17 июля 2023 10:34  [131] Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вачском районе
17 июля 2023 10:12  [274] Нижегородский Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Гребном канале
17 июля 2023 09:56  [134] Городец и Плёс стали городами-побратимами
Общество

Третий случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Нижегородской области

17 июля 2023 11:27  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Третий случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Согласно информации, вирус был выявлен 13 июля у свиньи, доставленной из подсобного хозяйства в Воскресенском районе.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

Напомним, это уже второй случай АЧС в Воскресенском районе. 10 июля вирус выявили в туше дикого кабана. На территории района действует карантин по африканской чуме свиней.

В связи с распространением вируса принято решение об изъятии домашний свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка и Урубково Воскресенского района. Владельцам животных будет выплачена компенсация.

Также напомним, что в конце мая АЧС обнаружили в Шарангском районе.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЧС Воскресенский район Животные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph