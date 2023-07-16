Третий случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Третий случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

Согласно информации, вирус был выявлен 13 июля у свиньи, доставленной из подсобного хозяйства в Воскресенском районе.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

Напомним, это уже второй случай АЧС в Воскресенском районе. 10 июля вирус выявили в туше дикого кабана. На территории района действует карантин по африканской чуме свиней.

В связи с распространением вируса принято решение об изъятии домашний свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка и Урубково Воскресенского района. Владельцам животных будет выплачена компенсация.

Также напомним, что в конце мая АЧС обнаружили в Шарангском районе.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.