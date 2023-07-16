Серия благотворительных лекций пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, в рамках проекта "Культпросвет" известные нижегородцы расскажут о своей деятельности.
Для участия в лекции необходимо отправить пожертвование в пользу одного из фондов, информация о которых размещена на онлайн-платформе "800 добрых дел". Минимальная сумма пожертвования — 500 рублей.
Так, 19 июля медиатренер Юлия Щербакова проведет лекцию "Как перестать сомневаться в собственных текстах". Собранные средства пойдут в фонд "Сострадание НН". Для участия необходима предварительная регистрация.
28 июля пройдет лекция "Цифровой театр - новая возможность для актёров и зрителей" от президента фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest Яны Балачевцевой.
11 августа искусствовед Сабина Мельник расскажет о том, "как смотреть картину", а 19 августа основательницы маркетингового агентства NORMA Юлия Кузнецова и Алла Багрова проведут лекцию "Вывод нового продукта на рынок, с чего начать".
23 августа состоится лекция "Технологии и базовые принципы эффективных продаж" от коммерческого директора рекламного агентства "Мост" Василия Шинкаренко.
Ранее сообщалось, что нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов.
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