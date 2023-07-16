#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2023 18:20  [52] Нижегородские социальные участковые стали участниками проекта "Дружим книгами" от Дома народного единства
17 июля 2023 17:32  [93] Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта
17 июля 2023 16:18  [319] Новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области
17 июля 2023 16:09  [136] Тарифы на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля 2024 года
17 июля 2023 15:57  [206] Роспотребнадзор по Нижегородской области усилил санитарно-карантинный контроль из-за неизвестной болезни в Египте
17 июля 2023 15:40  [147] Пространство вокруг озера Вторчермета благоустроили в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 15:24  [155] Региональный молодежный форум "Метеор" в Нижегородской области собрал около 400 участников из регионов России
17 июля 2023 14:26  [191] Выдача грантов на новые разработки в сфере IT приостановлена в России
17 июля 2023 13:30  [215] Конференция Федерального дорожного агентства РФ прошла в Нижнем Новгороде
17 июля 2023 12:18  [235] Архитектурно-художественную концепцию участка улицы Горького утвердили в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта

17 июля 2023 17:32  [93] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за это время осмотр прошли 29,4 тысячи человек, из которых почти 19 тысяч были отправлены на дополнительное обследование, 1943 пациента нуждались в госпитализации.

Специалисты "Поездов здоровья" впервые выявили более 8,8 тысячи заболеваний, включая 180 случаев новообразований.

Всего с 16 января по 16 июля в мобильных комплексах было проведено более 102 тысяч исследований, включая базовые инструментальные методики и лабораторную диагностику.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph