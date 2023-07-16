Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, за это время осмотр прошли 29,4 тысячи человек, из которых почти 19 тысяч были отправлены на дополнительное обследование, 1943 пациента нуждались в госпитализации.

Специалисты "Поездов здоровья" впервые выявили более 8,8 тысячи заболеваний, включая 180 случаев новообразований.

Всего с 16 января по 16 июля в мобильных комплексах было проведено более 102 тысяч исследований, включая базовые инструментальные методики и лабораторную диагностику.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.