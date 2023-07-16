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Детскую поликлинику планируется открыть в здании бывшего роддома №6 в Сормовском районе. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
Согласно информации, в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" здание будет переоборудовано в детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посетителей в смену.
Напомним, что родильный дом №6 Сормовского района на 40 коек работал до 2017 года. В связи с предписаниями Роспотребнадзора, пожарного надзора и инспекции административно-технического надзора Нижегородской области в октябре 2017 года он был закрыт. В 2021 году ремонт здания признали нерентабельным.
Потоки рожениц Сормовского района были перераспределены на родильный дом №5 Московского района и перинатальный центр больницы №40 Автозаводского района.
Как отметили в министерстве здравоохранения, это перераспределение не вызвало затруднений в работе роддома №5.
Сейчас здание бывшего родильного дома №6 заброшено. Как рассказывают местные жители, его помещения были разграблены, в них обитают асоциальные личности.
Ранее сообщалось, что новую поликлинику для взрослых построят в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году.
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