Новую поликлинику для взрослых построят в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году

Фото:
ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ищет подрядчика на разработку проекта новой поликлиники в Советском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. На разработку проектной документации выделено 22,5 млн рублей.
Площадь земельного участка, на котором будет вестись строительство, составляет 15 045 кв. м. Он расположен рядом с деревней Новопокровское. Площадь пятиэтажного учреждения - 2 тысячи кв. м.
На строительство поликлиники из федерального бюджета будет выделено 526 млн рублей, из регионального - 140 млн рублей.
Строительство объекта будет вестись в 2023-2025 гг.
Подрядчик на разработку проекта будет определен 28 июня, а работы должны завершиться не позднее 29 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей.
Также напомним, что Минград утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+