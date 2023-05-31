Новую поликлинику для взрослых построят в Советском районе Нижнего Новгорода в 2025 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" ищет подрядчика на разработку проекта новой поликлиники в Советском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. На разработку проектной документации выделено 22,5 млн рублей.

Площадь земельного участка, на котором будет вестись строительство, составляет 15 045 кв. м. Он расположен рядом с деревней Новопокровское. Площадь пятиэтажного учреждения - 2 тысячи кв. м.

На строительство поликлиники из федерального бюджета будет выделено 526 млн рублей, из регионального - 140 млн рублей.

Строительство объекта будет вестись в 2023-2025 гг.

Подрядчик на разработку проекта будет определен 28 июня, а работы должны завершиться не позднее 29 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что детскую поликлинику в Сормовском районе спроектируют за 16 млн рублей.

Также напомним, что Минград утвердил планировку территории под медцентр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.