Эксперты стратсессии в Городецком муниципальном округе предложили вернуть профобразование в школы Общество

Фото: Елена Кашина

В Городецком муниципальном округе на базе МБУ "Заволжский бизнес-инкубатор" прошла территориальная стратсессия, посвящённая актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

Основная цель мероприятия – подведение итогов социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год и определение основных приоритетов развития на ближайшие годы. В стратсессии приняли участие более 50 человек – представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций округа. Сессия проводилась по трём направлениям: "Человек", "Экономика" и "Пространство". Участники активно обсуждали озвученные идеи и предложения, а итогом общей работы стала презентация проектов.

"Городец обладает уникальным историческим наследием, выгодным географическим расположением, отличным экономическим потенциалом, включая промышленную составляющую. Самое главное, чтобы развитие округа соответствовало видению его жителей, опиралось на позицию тех, кто постоянно работает "на земле". Территориальные стратсессии как раз и позволяют выполнить такую задачу, обсудить наиболее актуальные проблемы и привлечь экспертные мнения. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, и лучше всего отвечать на них сообща", - отметил Глеб Никитин.

Глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров рассказал об итогах реализации стратегии в муниципалитете за пять лет. Было отремонтировано около 140 км дорог, газифицировано 46 населённых пунктов. Благодаря нацпроекту "Экология" в муниципалитете ликвидировано 62 несанкционированные свалки и реконструированы очистные сооружения в селе Смольки. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 14 общественных пространств и 266 дворовых территорий, реализовано 76 проектов по программе "Вам решать!". Капитально отремонтированы 3 школы и 2 детских сада, открыты модельная библиотека и мультимедийный музей.

Участники секции "Экономика" одним из важных условий развития экономики в округе считают решение кадровой проблемы. Для этого, по их мнению, необходима региональная поддержка молодых кадров в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма. Поможет улучшить кадровую ситуацию и открытие в округе филиалов учебных заведений высшего и среднего образования.

Так, генеральный директор Заволжского моторного завода Ильнур Сахабиев предложил инициативу, направленную на улучшение технического образования. Ее основная цель – готовить специалистов в области технологии и инженерии прямо на своей территории, с акцентом на технических вузах.

"Это позволит молодым людям непосредственно здесь получать образование. А мы сможем заинтересовывать студентов теми рабочими местами, которые предлагают наши промышленные предприятия", - считает Ильнур Сахабиев.

Депутат Государственной Думы РФ, член совета по актуализации Стратегии развития Нижегородской области Артем Кавинов отметил большую активность жителей во время проведения территориальных стратсессий.

"Большинство предложений, поступивших от экспертов, важны с точки зрения обсуждения и принятия решений. В каждом из направлений были очень интересные проекты, которые можно реализовать и внутри округа, и в рамках региона, а что-то – и в рамках страны. Показалось отличным и предложение о возвращении профориентации в школы. Более того, есть ощущение, что при поддержке нашего губернатора, мы сможем на федеральном уровне представить это очень достойно", - прокомментировал итоги обсуждения Артем Кавинов.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов оценил высокий уровень экспертов, участвующих в стратсессии.

"Если пять лет назад на первых стратегических сессиях инициативы были скорее точечные, то сейчас они имеют системный характер. И это очень важно для развития и процветания наших территорий. А самое главное, такие встречи всегда дополняют твое понимание текущей ситуации на местах", - подчеркнул он.

Ранее эксперты Павловского района обсудили актуализацию стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.