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Общество

Эксперты Павловского района обсудили актуализацию стратегии развития Нижегородской области

18 июля 2023 13:58  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Павловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Павлово исторически славилось на всю Россию как место, где живут талантливые мастера и ремесленники. К счастью, многие традиции прошлого удалось не только сохранить, но и приумножить. Здесь расположены по-настоящему сильные промышленные площадки, важные для всей нашей страны. Недавно в Ворсме мы дали старт работе совместного российско-белорусского производства трамваев. Благо для этого здесь есть все необходимые ресурсы и возможности, а главное – талантливые люди. Убежден, что это не последнее решение, дающее территории новые возможности развития. Важно, чтобы все решения напрямую отражались на качестве жизни, комфорте жителей и гостей города. Именно для этого нам нужно сейчас обозначить все планы на будущее", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках реализации стратегии развития региона за 5 лет в Павловском районе отрылось семь новых предприятий, вновь открылась птицефабрика "Ворсменская", решен вопрос по водоснабжению Ворсмы. 

Обсуждение актуализации стратегии проходило по трем направлениям: "Человек", "Пространство", "Экономика". 

В ходе мероприятия были озвучены идеи по сохранению и привлечению молодых кадров в Павловский район, по созданию площадок для деятельности активной и творческой молодежи, а также по увеличению туристического потенциала округа и разработке туристического кода территории.

Всего было выдвинуто более 60 идей по развитию региона и округа.

В частности, директор Тумботинской школы искусств Александр Хисямов отметил возможность возрождения программы поддержки молодых специалистов "Дом плюс машина".

Также было предложено построить современную школу в Павлове и новый водовод в Ворсме, обновить парк "Дальняя круча" и создать центр притяжения туристов на озере Тосканка. 

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районе и Вачском районе.

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Теги:
Павловский район Стратегия развития
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