Делегация Исламской Республики Иран посетила Нижний Новгород

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Делегация Исламской Республики Иран во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Каземом Джалали посетила Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, делегация прибыла в столицу Приволжья для установления новых партнерских связей с нижегородскими предприятиями.
Так, в Торгово-промышленной палате Нижегородской области гости из Ирана встретились с гендиректором ТПП Иваном Разуваевым и руководителями 13 предприятий.
Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что Иран является важным стратегическим партнером Нижегородской области.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, а также возможность создания совместных предприятий в сфере машино- и судостроения, строительства инженерных сооружений и производства медицинского оборудования.
Также иранская делегация ознакомилась с проектами завода "Красное Сормово" и обсудила возможное партнерство с предприятием.
Ранее китайская делегация встретилась с руководителями предприятий "Русполимет", "Химинвест", агрохолдинга "Русское поле".
Также в ходе визита Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.
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