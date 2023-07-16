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Политика

Делегация Исламской Республики Иран посетила Нижний Новгород

18 июля 2023 18:10  [96] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Исламской Республики Иран во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Каземом Джалали посетила Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, делегация прибыла в столицу Приволжья для установления новых партнерских связей с нижегородскими предприятиями. 

Так, в Торгово-промышленной палате Нижегородской области гости из Ирана встретились с гендиректором ТПП Иваном Разуваевым и руководителями 13 предприятий.

Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что Иран является важным стратегическим партнером Нижегородской области. 

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества, а также возможность создания совместных предприятий в сфере машино- и судостроения, строительства инженерных сооружений и производства медицинского оборудования.

Также иранская делегация ознакомилась с проектами завода "Красное Сормово" и обсудила возможное партнерство с предприятием.

Ранее китайская делегация встретилась с руководителями предприятий "Русполимет", "Химинвест", агрохолдинга "Русское поле".

Также в ходе визита Первомайск и китайский город Сыпин подписали меморандум об установлении побратимских связей.

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Теги:
Международное сотрудничество
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