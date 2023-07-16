Мазутная котельная в поселке Пыра станет работать на природном газе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Переоборудование мазутной котельной в пос. Пыра городского округа Дзержинск на природный газ произойдет уже до начала следующего отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, на эти цели из бюджета городского округа выделено порядка 3 млн рублей.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что котельная в Пыре станет одной из последних у муниципалитета для перевода на природный газ. В настоящее время персонал котельной уже проходит обучение перед началом работы на новом оборудовании.

"Также в поселке Пыра закончена прокладка внутрипоселковой газовой сети, сейчас идет ее подготовка к пуску природного газа, после чего к ней смогут подключаться частные домовладения. Следующим долгожданным и важным этапом газификации поселка станет подключение к центральному газопроводу многоквартирных домов", - сообщил глава Дзержинска.

В настоящее время в котельной ведутся работы по монтажу систем автоматизации и электроснабжения, а испытание специального оборудования планируют провести в августе.

К центральному теплоснабжению от котельной в Пыре подключены 25 многоквартирных домов и объекты соцсферы: школа, библиотека, медпункт, детский сад.

Напомним, что в поселке Пыра завершается строительство магистрального газопровода высокого давления и прокладка внутрипоселковых сетей. Реализация проекта газификации поселка Пыра стартовала в 2021 году. Строительство магистрального газопровода высокого давления велось в рамках инвестпроекта компании "Дзержинскгоргаз". Проектирование и строительство газопровода в поселки Пыра и Пырские дворики проводилось администрацией Дзержинска при поддержке регионального правительства в рамках программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области".