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Общество

Проект достройки проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы

20 июля 2023 12:08  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект достройки проблемного ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом размещена в ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, заключение на проект достройки дома с подземной автостоянкой на улице Композитора Касьянова было получено 19 июня.

Застройщиком выступает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Нижегородской области.

Проект был разработан АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", в который входит высотка "Гелиос", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и жилой дом "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м.

В мае строительная готовность ЖК "Гелиос" составляла 45%.

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Теги:
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