Трое нижегородцев лишились более 1 млн рублей вместо заработка на инвестициях Происшествия

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Нижегородцы, несмотря на постоянные новости о мошеннических схемах, продолжают верить обещаниям злоумышленников о прибыли в короткие сроки - и в итоге лишаются своих накоплений. О трёх таких новых случаях рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Так, в полицию с заявлением о хищении сбережений с банковской карты обратился 81-летний местный житель. Он поведал, что ему позвонил менеджер инвестиционной организации и предложил дополнительно заработать на купле-продаже акций различных предприятий. Пенсионер доверился незнакомцу и внёс 790 тысяч рублей на неизвестный счёт.

С аналогичным заявлением в районный отдел полиции обратилась 42-летняя жительница Канавинского района. Ей заманчивое предложение о дополнительном заработке на инвестициях поступило в мессенджере. Она скачала приложение и течение некоторого времени перечисляла на различные счета денежные средства - в общей сложности почти 243 тысячи рублей.

31-летняя сормовичка также под предлогом дополнительного заработка в крупной компании перевела на неизвестные счета свыше 92 тысяч рублей.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество).

В региональном ГУ МВД напомнили: прежде чем вложить свои сбережения, внимательно изучите в открытых источниках информацию о компании, лицензию на ведение соответствующей деятельности. Если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники.

Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

Ранее сообщалось, что нижегородцы ежемесячно переводят мошенникам более 160 млн рублей.