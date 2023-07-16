Правительство РФ расширило площадь нижегородской ТОР "Саров" до 76 гектаров

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Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области.
Согласно информации, в перечь земельных участков ТОР будет включено 14 участков. Свой интерес к реализации своих проектов на новых площадях уже проявили семь инвесторов с общим объемом вложений более 1,8 млрд рублей, появится более 200 рабочих мест.
"Расширение ТОР "Саров" почти в два раза – до 76 гектаров – несомненно, послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги. В состав ТОР войдут 14 новых земельных участков. Некоторые участки расположены за пределами ЗАТО, что снимает ряд инфраструктурных и других ограничений для инвесторов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Кроме того, правительство РФ утвердило изменения в работе территорий опережающего развития всей страны. Резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.
Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Сарове была создана в 2017 году.
Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске увеличена в 10 раз.
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