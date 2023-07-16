Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
23 июля 2023 15:09  [90] Правительство РФ расширило площадь нижегородской ТОР "Саров" до 76 гектаров
23 июля 2023 12:45  [146] Нижегородских предпринимателей обучат работе на маркетплейсах
22 июля 2023 12:14  [342] Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в программе "МСП: Акселератор индустрии красоты"
21 июля 2023 18:30  [456] Нижегородские предприниматели получили финансовую поддержку на 23,6 млрд рублей при помощи Национальной гарантийной системы
21 июля 2023 15:22  [453] Нижегородский филиал "Т Плюс" готов рассмотреть возможность использования биотоплива из древесного сырья
21 июля 2023 12:36  [453] Платежная инфраструктура ПСБ доступна на всем протяжении сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
20 июля 2023 12:30  [548] Нижегородские победители конкурса бизнес-проектов "Производство - 2023" получили гранты до 500 тыс. рублей
19 июля 2023 11:08  [495] Коллективный договор завода ОМК в Выксе признан лучшим в металлургии
18 июля 2023 15:25  [532] ОМК наградила лучших сотрудников завода в Выксе на День металлурга
18 июля 2023 14:02  [631] "Теплоэнерго" начало реализацию концессионного соглашения по развитию теплоэнергетического комплекса Нижнего Новгорода
Бизнес

Правительство РФ расширило площадь нижегородской ТОР "Саров" до 76 гектаров

23 июля 2023 15:09  [90] Бизнес

Фото: с сайта технопарка "Саров"

Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в Нижегородской области.

Согласно информации, в перечь земельных участков ТОР будет включено 14 участков. Свой интерес к реализации своих проектов на новых площадях уже проявили семь инвесторов с общим объемом вложений более 1,8 млрд рублей, появится более 200 рабочих мест. 

"Расширение ТОР "Саров" почти в два раза – до 76 гектаров – несомненно, послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги. В состав ТОР войдут 14 новых земельных участков. Некоторые участки расположены за пределами ЗАТО, что снимает ряд инфраструктурных и других ограничений для инвесторов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, правительство РФ утвердило изменения в работе территорий опережающего развития всей страны. Резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития в Сарове была создана в 2017 году.

Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске увеличена в 10 раз.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров ТОР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph