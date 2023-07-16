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Политика

Михаил Пучков стал министром образования и науки Нижегородской области

23 июля 2023 16:02  [273] Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Михаил Пучков стал министром образования и науки Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Вчера собеседование с губернатором прошли четыре кандидата на пост министра. Всего на конкурс было подано 87 заявок из 27 регионов России

Михаил Пучков ранее занимал должность заместителя председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, на которой курировал вопросы, связанные с развитием системы образования, а также цифровой трансформации и обеспечения цифровыми технологиями сферы образования.

"Благодарю всех финалистов и участников этого конкурса, от вас поступили интересные предложения по развитию сферы образования в регионе. 

Поручил министерству кадровой политики включить финалистов этого конкурса в резерв управленческих кадров. Будем рады применить их потенциал и компетенции на благо региона!" - написал Глеб Никитин.

Напомним, что экс-министр образования науки Нижегородской области Ольга Петрова стала заместителем министра образования и науки РФ. Приказ о назначении Ольги Петровой был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 27 февраля 2023 года.

И.о. министра образования Нижегородской области была назначена Ирина Кизилова.

Ранее сообщалось, что пост главы Минздрава Нижегородской области займёт замминистра Галина Михайлова.

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Теги:
Образование Правительство Нижегородской области
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