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Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, Глеб Никитин также сдал листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра.
Как сообщили в избиркоме, сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области стартовала 21 июля.
Этот этап продлится до 18:00 28 июля.
Отметим, что Глеб Никитин стал первым кандидатом, сдавшим все документы для регистрации.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области на конференции 29 июня.
Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.
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