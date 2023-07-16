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Политика

Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах

25 июля 2023 12:24  [135] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, Глеб Никитин также сдал листы поддержки с подписями для прохождения муниципального фильтра.

Как сообщили в избиркоме, сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области стартовала 21 июля.

Этот этап продлится до 18:00 28 июля.

Отметим, что Глеб Никитин стал первым кандидатом, сдавшим все документы для регистрации.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области на конференции 29 июня.

Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин
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