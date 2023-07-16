Уже шесть проектов по программе "Вам решать!" реализовали в Сормовском районе Нижнего Новгорода

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Шесть из 12 проектов, запланированных в этом году по программе инициативного бюджетирования "Вам решать!", уже готовы в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.
Так, на территории школы №81 появились спортивная площадка и военизированная полоса; завершился ремонт дорог на улицах частного сектора - Якова Шишкина, Новые полянки - и тротуаров на улицах Мокроусова, Красносормовской; заасфальтирована территория школы № 9.
Сейчас идет строительство спортивной площадки на территории гимназии № 80, ремонт тротуара на улице Достоевского. В ближайшее время начнется установка детских площадок на Юбилейном бульваре (у дома №25) и в сквере на ул. Планетной, а также ремонт дороги на ул. 8 Марта.
Планируется, что все работы будут завершены уже в августе.
Всего за три года реализации проекта "Вам решать!" в Сормовском районе было отремонтировано 18 участков дорог и тротуаров, установлено 3 спортивных площадки и 1 детская.
Ранее сообщалось, что более 13 тысяч кв. м дорог в частном секторе Автозаводского района будет отремонтировано по проекту "Вам решать!".
Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.
Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов, из них 77 - в Нижнем Новгороде.
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