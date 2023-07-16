Проект канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде должны подготовить к февралю 2024 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Полный пакет проектной документации по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде по условиям концессионного соглашения должны подготовить к февралю 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе ООО "Урбантех".

Согласно информации, к настоящему времени уже утверждены эскизный проект и трассировка канатной дороги.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что завершение разработки проекта перенесено на более поздний срок.

"Таким образом, информация о переносе сроков проектирования не является достоверной", - подчеркнули в ООО "Урбантех".

После завершения работ по проектированию будут проведены общественные слушания.

Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".

Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей.

В апреле Архитектурный совет Нижегородской области одобрил проект станций будущей канатной дороги.

В марте канатную дорогу через Оку обсудили на круглом столе Общественной палаты Нижнего Новгорода.