Новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области

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Новые именные подразделения для участия в специальной военной операции сформируют в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Согласно информации, в новые части будут отбираться наиболее подготовленные бойцы.
"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.
Для добровольцев, вступивших именно в новые нижегородские подразделения, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.
Эта выплата является дополнением к существующим мерам поддержки, которые положены всем, кто заключает контракт на территории Нижегородской области.
"Здесь, в тылу, мы поддерживаем семьи участников СВО. Заключаем военный соцконтракт, по которому предусмотрены выплаты на детей, беременных и другие льготы", - написал Глеб Никитин.
Желающие вступить в подразделения могут уточнить информацию по телефону: 8(800)10-17-017 и на сайте: служувнн.рф.
Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.
Напомним, в 2022 году для участия в спецоперации в Нижегородской области сформировали танковый батальон им. Козьмы Минина.
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