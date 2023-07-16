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Общество

Новые именные подразделения для участия в СВО сформируют в Нижегородской области

17 июля 2023 16:18  [191] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Новые именные подразделения для участия в специальной военной операции сформируют в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в новые части будут отбираться наиболее подготовленные бойцы.

"Именные подразделения должны стать примером отважности и героизма Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Для добровольцев, вступивших именно в новые нижегородские подразделения, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Эта выплата является дополнением к существующим мерам поддержки, которые положены всем, кто заключает контракт на территории Нижегородской области.

"Здесь, в тылу, мы поддерживаем семьи участников СВО. Заключаем военный соцконтракт, по которому предусмотрены выплаты на детей, беременных и другие льготы", - написал Глеб Никитин.

Желающие вступить в подразделения могут уточнить информацию по телефону: 8(800)10-17-017 и на сайте: служувнн.рф.

Как сообщалось ранее, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает 195 тысяч рублей единовременно и от 204 тысяч рублей ежемесячно. Участники СВО из Нижегородской области и их родственники могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки и льготы. В их числе ежемесячные денежные выплаты, компенсации за услуги ЖКХ, а также бесплатное горячее питание для детей в школах.

Напомним, в 2022 году для участия в спецоперации в Нижегородской области сформировали танковый батальон им. Козьмы Минина.

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Теги:
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